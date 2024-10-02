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«Крылья Советов» в серии пенальти вырвали победу над махачкалинским «Динамо»

Алина Савинова
2 октября. «Крылья Советов» одержали победу над махачкалинским «Динамо» в матче Кубка России (3:3, пен. — 5:3)..
Фото ФК «Крылья Советов»
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«Крылья Советов» дома обыграли махачкалинское «Динамо» в матче 5-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России — 3:3, по пенальти — 5:3.

У самарской команды в первом тайме отличились Дмитрий Цыпченко и Ульви Бабаев, который забил два гола. Гости отыграли два мяча во втором тайме благодаря дублю Гамида Агаларова и сравняли счет на 90+2-й минуте усилиями Абакара Гаджиева. В серии пенальти оказались сильнее хозяева.

Несмотря на победу, «Крылья Советов» еще в предыдущем туре потеряли шансы на выход из группы турнира. Самарская команда набрала два очка и располагается на последней позиции в группе А. Махачкалинцы с 8 баллами идут на третьем месте в турнирной таблице. Команды играют в одном квартете с московским «Динамо» (8) и «Спартаком» (12).

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A
02 окт, 19:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
3:3
Динамо Мх
Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Крылья Советов (Самара)

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