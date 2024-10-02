«Крылья Советов» и махачкалинское «Динамо» проведут матч 5-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 2 октября. Игра на «Самара Арене» начнется в 19.00 по московскому времени.

Матч «Крылья Советов» — «Динамо» Мх в прямом эфире покажет канал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Трансляция начнется в 18.55.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Кубка России. Следите за ключевыми событиями игры «Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала) в нашем матч-центре.

Самарцы за 4 матча не набрали ни одного очка и занимают последнее место в группе А. Махачкалинцы с 7 очками уступают московскому «Динамо» (8) и «Спартаку» (9). 1 августа в Каспийске динамовцы победили волжан в кубковой игре со счетом 1:0.