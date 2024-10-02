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Сегодня, 18:00

«Крылья Советов» — «Динамо» Махачкала: смотреть трансляцию матча Кубка России

«Крылья Советов» и «Динамо» Махачкала встретятся в матче Кубка России
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Крылья Советов» и махачкалинское «Динамо» проведут матч 5-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 2 октября. Игра на «Самара Арене» начнется в 19.00 по московскому времени.

Матч «Крылья Советов» — «Динамо» Мх в прямом эфире покажет канал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Трансляция начнется в 18.55.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Кубка России. Следите за ключевыми событиями игры «Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала) в нашем матч-центре.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A
02 окт, 19:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Динамо Мх

Самарцы за 4 матча не набрали ни одного очка и занимают последнее место в группе А. Махачкалинцы с 7 очками уступают московскому «Динамо» (8) и «Спартаку» (9). 1 августа в Каспийске динамовцы победили волжан в кубковой игре со счетом 1:0.

ФК Динамо (Махачкала)
ФК Крылья Советов (Самара)

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