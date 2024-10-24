«Динамо» на выезде обыграло «Крылья Советов», команды забили 9 голов

Сегодня, 20:51
Московское «Динамо» одержало победу над «Крыльями Советов» в выездном матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России — 6:3.
В первом тайме команды забили 5 голов на двоих: у бело-голубых отличились Ярослав Гладышев, Эль-Мехди Маухуб и Лука Гагнидзе. За самарцев забивали Бенхамин Гарре и Пабло Гальдамес.
Во второй половине встречи Маухуб забил еще 2 мяча, оформив хет-трик, 1 гол на счету Дениса Макарова.
По итогам группового этапа Пути РПЛ бело-голубые заняли 2-е место в группе А, набрав 11 очков. В плей-офф команда встретится с «Локомотивом». Самарцы остались на 4-й строчке с 2 баллами и выбыли из розыгрыша турнира.
|И
|М
|О
|1
|Спартак
|6
|14-4
|15
|2
|Динамо
|6
|17-13
|11
|3
|Динамо Мх
|6
|8-8
|8
|4
|Кр. Советов
|6
|8-22
|2