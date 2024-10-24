«Динамо» на выезде обыграло «Крылья Советов», команды забили 9 голов

Московское «Динамо» одержало победу над «Крыльями Советов» в выездном матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России — 6:3.

В первом тайме команды забили 5 голов на двоих: у бело-голубых отличились Ярослав Гладышев, Эль-Мехди Маухуб и Лука Гагнидзе. За самарцев забивали Бенхамин Гарре и Пабло Гальдамес.

Во второй половине встречи Маухуб забил еще 2 мяча, оформив хет-трик, 1 гол на счету Дениса Макарова.

По итогам группового этапа Пути РПЛ бело-голубые заняли 2-е место в группе А, набрав 11 очков. В плей-офф команда встретится с «Локомотивом». Самарцы остались на 4-й строчке с 2 баллами и выбыли из розыгрыша турнира.