«Крылья Советов» — «Динамо»: Лещук, Маухуб и Мендес начнут матч с первых минут

«Крылья Советов» и «Динамо» объявили стартовые составы на матч 6-го тура группового этапа FONBET Пути РПЛ Кубка России.

Встреча пройдет в Самаре на стадионе «Самара Арена» и начнется в 19.00 мск.

«Динамо»: Лещук, Лепский, Скопинцев, Бессмертный, Зайдензаль, Окишор, Александров, Гагнидзе, Макаров, Гладышев, Маухуб.

Запасные: Расулов, Кудравец, Фернандес, Маричаль, Боков, Грулев, Хубулов, Чавес, Назаренко.

«Крылья Советов»: Овсянников, Галдамес, Гапонов, Грибакин, Дмитриев, Иванисеня, Мендес, Сергеев, Бабаев, Шитов, Гарре.

Запасные: Фролов, Ломаев, Рассказов, Ляхов, Солдатенков, Евгеньев, Печенин, Бабкин, Бобер, Олейников, Ежов, Попов.

«СЭ» проведет прямую текстовую трансляцию матча «Крылья Советов» — «Динамо».