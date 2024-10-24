Сегодня, 18:01
«Крылья Советов» и «Динамо» объявили стартовые составы на матч 6-го тура группового этапа FONBET Пути РПЛ Кубка России.
Встреча пройдет в Самаре на стадионе «Самара Арена» и начнется в 19.00 мск.
«Динамо»: Лещук, Лепский, Скопинцев, Бессмертный, Зайдензаль, Окишор, Александров, Гагнидзе, Макаров, Гладышев, Маухуб.
Запасные: Расулов, Кудравец, Фернандес, Маричаль, Боков, Грулев, Хубулов, Чавес, Назаренко.
«Крылья Советов»: Овсянников, Галдамес, Гапонов, Грибакин, Дмитриев, Иванисеня, Мендес, Сергеев, Бабаев, Шитов, Гарре.
Запасные: Фролов, Ломаев, Рассказов, Ляхов, Солдатенков, Евгеньев, Печенин, Бабкин, Бобер, Олейников, Ежов, Попов.
«СЭ» проведет прямую текстовую трансляцию матча «Крылья Советов» — «Динамо».
|И
|М
|О
|1
|Спартак
|6
|14-4
|15
|2
|Динамо
|5
|11-10
|8
|3
|Динамо Мх
|6
|8-8
|8
|4
|Кр. Советов
|5
|5-16
|2