Сегодня, 21:04
Московское «Динамо» разгромило «Крылья Советов» в матче 6-го тура группового этапа FONBET Пути РПЛ Кубка России — 6:3.
9-я минута. Гладышев — 0:1
13-я минута. Бенжамин Гарре — 1:1
16-я минута. Эль-Мехди Маухуб — 1:2
17-я минута. Галдамес — 2:2
27-я минута. Гагнидзе — 2:3
51-я минута. Макаров — 2:4
53-я минута. Эль-Мехди Маухуб — 2:5
77-я минута. Гапонов — 3:5
82-я минута. Маухуб — 3:6
«СЭ» проводит прямую текстовую трансляцию матча «Крылья Советов» — «Динамо».
|И
|М
|О
|1
|Спартак
|6
|14-4
|15
|2
|Динамо
|6
|17-13
|11
|3
|Динамо Мх
|6
|8-8
|8
|4
|Кр. Советов
|6
|8-22
|2