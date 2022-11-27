«Крылья Советов» — «Факел»: Цыпченко открыл счет в матче

Нападающий «Крыльев Советов» Дмитрий Цыпченко открыл счет в матче 6-го тура групповой стадии Кубка России против «Факела» — 1:0.

Коваленко выполнил передачу в штрафную площадь на Цыпченко, который подработал мяч и точно пробил под левую штангу.

Этот гол стал для Цыпченко вторым в текущем розыгрыше Кубка России.