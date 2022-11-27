Сегодня, 15:08
«Крылья Советов» и «Факел» объявили составы на матч 6-го тура групповой стадии пути РПЛ Кубка России.
Нападающий самарцев Сергей Пиняев пропустит игру из-за травмы. Также у «Крыльев Советов» не смогут выйти на поле из-за повреждений Матео Барач, Максим Витюгов, Денис Якуба и Владимир Хубулов.
«Крылья Советов»: Ломаев, Горшков, Солдатенков, Гапонов, Костанца, Ежов, Бабкин, Коваленко, Чиркович, Цыпченко, Глушенков.
Запасные: Фролов, Овсянников, Евгеньев, Зотов, Тепляков, Иванисеня, Соколов, Липовой, Рахманович, Шитов, Хлусов, Тоцкий.
«Факел»: Свинов, Калинин, Божин, Морозов, Мастерной, Квеквескири, Акбашев, Магаль, Альшин, Аппаев, Ивахнов.
Запасные: Городовой, Дашаев, Брызгалов, Шаваев, Гонгадзе, Ершов, Максимов.
Матч «Крылья Советов» — «Факел» состоится сегодня, 27 ноября и начнется в 16.00 (мск).
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