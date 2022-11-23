«Крылья Советов» — «Спартак»: Чернов открыл счет в матче, но не стал праздновать гол

Защитник «Спартака» Никита Чернов отличился в матче Пути РПЛ Кубка России против «Крыльев Советов».

Он открыл счет в матче во втором тайме — 1:0.

После подачи углового в исполнении полузащитника Квинси Промеса, нападающий Александр Соболев скинул мяч на дальнюю штангу, где передачу замкнул Чернов.

Защитник не стал праздновать взятие ворот, так как перешел в московский клуб именно из «Крыльев».