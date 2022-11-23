23 ноября, 19:38
Полузащитник «Крылья Советов» Александр Коваленко отличился в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России против «Спартака».
Он сравнял счет в матче на 73-й минуте встречи — 1:1.
А уже в следующей атаке самарцы вышли вперед. Полузащитник Сергей Пиняев перехватил мяч после ошибки защитника красно-белых Руслана Литвинова и переиграл голкипера соперника.
Хавбек вывел «Крылья» вперед в счете на 74-й минуте — 2:1.
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Основные источники исследования