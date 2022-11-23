«Крылья Советов» — «Спартак»: самарцы забили два гола за 2 минуты в ворота красно-белых

Полузащитник «Крылья Советов» Александр Коваленко отличился в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России против «Спартака».

Он сравнял счет в матче на 73-й минуте встречи — 1:1.

А уже в следующей атаке самарцы вышли вперед. Полузащитник Сергей Пиняев перехватил мяч после ошибки защитника красно-белых Руслана Литвинова и переиграл голкипера соперника.

Хавбек вывел «Крылья» вперед в счете на 74-й минуте — 2:1.