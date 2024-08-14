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Сегодня, 18:10

«Крылья Советов» — «Спартак»: смотреть трансляцию матча Кубка России

«Крылья Советов» сыграет со «Спартаком» в Кубке России 14 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Антон Зиньковский (ФК «Спартак»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Крылья Советов» и «Спартак» сыграют в матче группы А пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 14 августа. Игра состоится на стадионе «Самара Арена» в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Кубка России. За ключевыми событиями встречи «Крылья Советов» — «Спартак» можно следить в матч центре на нашем сайте. Трансляцию бесплатно в прямом эфире покажут на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Также игры РПЛ из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

Кубок России стартовал 30 июля 2024 и завершится 1 июня 2025.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A
14 авг, 19:30. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Спартак

FONBET Кубок России по футболу: календарь, Путь РПЛ, Путь регионов, новости и статьи, фото и видео

Футбол
Кубок России
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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