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Сегодня, 08:30

«Крылья Советов» — «Спартак»: трансляция матча Кубка России начнется в 19:15

«Крылья Советов» и «Спартак» встретятся в Кубке России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Крылья Советов» сыграют со «Спартаком» во 2-м туре FONBET Кубка России в среду, 14 августа. Игра пройдет на «Солидарность Самара Арене», стартовый свисток прозвучит в 1930 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ». Трансляция, которая начнется за 15 минут до встречи, будет также доступна на сайте медиахолдинга.

Следить за игровыми днями Кубка России вы можете с помощью наших текстовых онлайн-трансляций.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A
14 авг, 19:30. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Спартак

5 августа команды встречались в 3-м туре РПЛ. Игра проходила в Москве, победу со счетом 3:0 одержали спартаковцы. В 1-м туре Кубка России «Крылья Советов» проиграли махачкалинскому «Динамо» (0:1), а «Спартак» победил московских динамовцев (3:0).

ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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