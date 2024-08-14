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Кубок России

14 августа, 22:45

«Крылья Советов» — «Спартак»: видеообзор матча Кубка России

Сергей Разин
корреспондент
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«Спартак» в матче группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России на выезде обыграл «Крылья Советов» — 3:0.

Видеообзор матча опубликован на YouTube-канале Кубка России.

Отличились Кристофер Мартинс, Хесус Медина и Даниил Зорин. На 22-й минуте из-за травмы был заменен защитник самарцев Гленн Бейл.

«Спартак» с 6 очками занимает первое место в группе A, «Крылья Советов» без очков на последней строчке. В следующем матче красно-белые 27 августа сыграют с махачкалинской «Динамо», самарцы днем позже встретятся с московским «Динамо».

Кубок России
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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