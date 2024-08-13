«Крылья Советов» сыграет со «Спартаком» в матче группы A пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 14 августа. Игра пройдет на стадионе «Самара Арена» в Самаре. Начало — в 19:30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке игрового дня Кубка России. Ключевые события встречи «Крылья Советов» — «Спартак» будут доступны в матч центре на нашем сайте.

Трансляцию в прямом эфире бесплатно покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также игры РПЛ из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

Кубок России стартовал 30 июля 2024. Турнир завершится 1 июня 2025.

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