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Сегодня, 20:27

«Зенит» благодаря голу Сергеева обыграл «Крылья Советов» в матче FONBET Кубка России

Мария Гусева
«Зенит» обыграл «Крылья Советов» в FONBET Кубке России.
Фото ФК «Зенит»
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«Зенит» на выезде обыграл «Крылья Советов» в матче 2-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России — 1:0.

Автором единственного забитого мяча стал нападающий сине-бело-голубых Иван Сергеев на 50-й минуте встречи. 28-летний форвард не стал праздновать гол в ворота самарского клуба, за который выступал в 2020-2021 годах.

«Зенит» с 6 очками лидирует в группе B Кубка России. «Крылья Советов» проиграли оба матча и располагаются на 3-й строчке.

В следующем туре «Зенит» на выезде сыграет с «Балтикой» 30 августа. «Крылья Советов» в гостях проведут матч с «Ахматом» в этот же день.

Кубок России. Группа C
09 авг, 18:30. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
0:1
Зенит
Иван Сергеев
Футбол
Кубок России
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
22
103
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