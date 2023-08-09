9 августа, в Самаре, «Крылья Советов» сыграют с «Зенитом» в рамках 2-го тура FONBET Кубка России пути РПЛ. Матч пройдет на стадионе «Самара Арена» и начнется в 18.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию противостояния «Крылья Советов» — «Зенит».

Видеотрансляцию в прямом эфире покажут на телеканале «Матч ТВ». Начало трансляции — 18.15. Также за матчами Кубка России сезона-2023/24 можно следить по платной подписке на сервисе Кинопоиск.

В 1-м туре Кубка страны команда из Самары на родном стадионе не смогла обыграть калининградскую «Балтику». Игра завершилась со счетом — 2:3.

В предыдущем туре данного турнира сине-бело-голубые дома уверенно победили грозненский «Ахмат» — 2:0. Голы на счету Мантуана и Клаудиньо.