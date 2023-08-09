«Крылья Советов» — «Зенит»: Эракович и Фернандес выйдут в стартовом составе

«Крылья Советов» и «Зенит» объявили стартовые составы на матч 2-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Солдатенков, Барач, Бейл, Иванисеня, Витюгов, Гарре, Шитов, Рахманович, Карпицкий.

Запасные: Овсянников, Фролов, Гапонов, Евгеньев, Лысов, Горшков, Костанца, Бабкин, Ежов, Салтыков, Бобер, Хубулов.

«Зенит»: Васютин, Караваев, Алип, Эракович, Сантос, Круговой, Фернандес, Сутормин, Васильев, Мантуан, Сергеев.

Запасные: Кержаков, Адамов, Ренан, Коваленко, Ду Кейрос, Ерохин, Клаудиньо, Бакаев, Кассьерра.

Матч пройдет в Самаре и начнется в 18.30 по московскому времени.