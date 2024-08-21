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Сегодня, 18:53

«Кубань» без главного тренера разгромно проиграла «Кубань-Холдингу» в Кубке России

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«Кубань» проиграла «Кубань-Холдингу» во втором раунде FONBET Пути регионов Кубка России — 0:5.

В составе победителей хет-трик оформил Андрей Малолетов. Еще два мяча записали на свой счет Кирилл Захаров и Никита Фадеев.

В стартовом составе «Кубани» вышел 14-летний вратарь Роман Сафонов, ставший самым юным игроком в истории Кубка России.

«Кубань» провела эту встречу без главного тренера Роберта Евдокимова.

В следующем раунде турнира «Кубань-Холдинг» встретится с таганрогским «Форте».

FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд
21 авг, 17:00. Урожай (Павловская)
Кубань
0:5
Кубань Холдинг

В параллельной встрече «Ленинградец» обыграл «Кристалл» со счетом 4:0. В третьем раунде Пути регионов команда сыграет с сильнейшим в паре «Тверь» — «Знамя Труда».

FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд
21 авг, 17:00. Рощино Арена (Рощино)
Ленинградец
4:0
СШОР 1 - Кристалл
Футбол
ФК Кубань
1
0
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