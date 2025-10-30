Кубок России, результаты и видео голов 6-го раунда Пути регионов: «Торпедо» обыграло «Кубань Холдинг», «Факел» уступил «Арсеналу» и другие матчи

Матчи 6-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России Во вторник, 28 октября, «Челябинск» проиграл «КАМАЗу» (0:0, пенальти — 3:4). В среду, 29 октября, «Торпедо» победило «Кубань Холдинг» (1:1, пенальти — 3:1). В четверг, 30 октября, «Уфа» уступила «Нефтехимику» (1:1, пенальти — 1:3), «Факел» проиграл «Арсеналу» (2:3). FONBET Кубок России. Путь регионов. 6-й раунд.

28 октября, 16:30. Центральный (Челябинск) FONBET Кубок России. Путь регионов. 6-й раунд.

29 октября, 19:30. Арена Химки (Химки) FONBET Кубок России. Путь регионов. 6-й раунд.

30 октября, 17:00. Нефтяник (Уфа) FONBET Кубок России. Путь регионов. 6-й раунд.

30 октября, 19:30. Факел (Воронеж) Кубок России-2025/26: новости, расписание, результаты и обзоры матчей //

Паснаход Он не всегда был в долгах, а отношение одинаковое. А что мне эта ФНЛ? Таблицу максимум мониторю. И нафига мне прям молиться?) Вопще болельщик татарстанского спорта в целом. Выбор топов широчайший. Напомнил о себе КАМАЗ - хорошо, а дальше - Ак Барс, УНИКС. 31.10.2025

maxbeast Не путайте. Это не Краснодарская желто-зеленая Кубань. Той уже нет. Это Кубань Холдинг, любительский клуб из ст. Павловская Краснодарского края. К Кубани, которая когда-то играла в еврокубках, вообще никакого отношения не имеет. 30.10.2025

Chester_9 6раунд это 1/128 или 1/256:laughing::laughing::laughing: 30.10.2025

Kupservas Вот торпедоны нашли тренера...опять с помойки 29.10.2025

Loden Дождь, плюс шесть и искусственное поле не отпугнули болельщиков от центрального матча среды. На вскидку их никак не менее пятидесяти, включая запасных. Мощно. К тому же команды поработали над домашней заготовкой. Торпедо вышло в футболках желто-зеленого цвета. Кубань в черном. Явно запутали зрителей. Замечательно. 29.10.2025

Дмитрий Ильин КамАЗ в лютых долгах! Какая ему еще команда в РПЛ? А больше нормальных спонсоров в Челнах нет. Республике он тем более ненужен. Так что смотри ФНЛ и молись что бы хоть на это деньги были. 29.10.2025

Паснаход Мой город. Если бы ещё стадион с нормальной вместимостью сделали. А в 90-е я был на матче, где КАМАЗ Спартак с Тихоновым, Аленичевым, Титовым, Цымбаларём и остальными 2:1 обыграл. Завод думает тока о себе. Республика дала подняться Рубину, а КАМАЗ, нецензурное, загнобила. И даже когда КАМАЗ мог подняться в РПЛ, была команда сливать матчи. Так и барахтаемся. 28.10.2025