Кубок России, результаты первых матчей 1/4 финала пути РПЛ: «Спартак» победил «Локомотив», «Зенит» уступил «Динамо» и другие

Первые матчи 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России. В среду, 5 ноября, «Оренбург» уступил «Краснодару» (1:3), махачкалинское «Динамо» победило ЦСКА (1:0), «Зенит» проиграл «Динамо» (1:3). В четверг, 6 ноября, «Спартак» обыграл «Локомотив» (3:1). 5 ноября, среда FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.

05 ноября, 16:00. Газовик (Оренбург) FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.

05 ноября, 18:15. Анжи Арена (Каспийск) FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.

05 ноября, 20:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург) 6 ноября, четверг FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.

06 ноября, 19:30. Лукойл Арена (Москва) Кубок России-2025/26: новости, расписание, результаты и обзоры матчей //

Константин Кочеров СТАВЛЮ НА Спартак:thumbsup: :red_circle::white_circle::tv::pray::flag_ru: 06.11.2025

руслан магомедов Зенит . а что так некчемно "выдающиеся кудесники мяча" бразильяны фуфлово играют.????????? 06.11.2025

руслан магомедов Не дай футбольный бог поможет чмартаге, ЭТО БУДЕТ ЗАВЫВАНИЕ О ВЯЛЯКОМ клупе, о его ВЫДАЮЩЕЙСЯ пабеде.!!!!!! Завывать будут месяц!!!!!!!!! 06.11.2025

Andrei Shulga Ну что ребятки-зенятки это вам не в поддавки играть с Оренбургом. И вообще разве это игра, аплошные навесы в штрафную и больше ничего не придумали 05.11.2025

За спорт! Эт ч? получается, ЦСКА с Махачкалы может не улетать - через три дня в чемпе игра. 05.11.2025

