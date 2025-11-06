Кубок России, результаты первых матчей 1/4 финала пути РПЛ: «Спартак» победил «Локомотив», «Зенит» уступил «Динамо» и другие

6 ноября, 21:35
В среду, 5 ноября, «Оренбург» уступил «Краснодару» (1:3), махачкалинское «Динамо» победило ЦСКА (1:0), «Зенит» проиграл «Динамо» (1:3).
В четверг, 6 ноября, «Спартак» обыграл «Локомотив» (3:1).
Кубок России-2025/26: новости, расписание, результаты и обзоры матчей //
Календарь матчей турнира
Константин Кочеров
СТАВЛЮ НА Спартак:thumbsup: :red_circle::white_circle::tv::pray::flag_ru:
06.11.2025
руслан магомедов
Зенит . а что так некчемно "выдающиеся кудесники мяча" бразильяны фуфлово играют.?????????
06.11.2025
руслан магомедов
Не дай футбольный бог поможет чмартаге, ЭТО БУДЕТ ЗАВЫВАНИЕ О ВЯЛЯКОМ клупе, о его ВЫДАЮЩЕЙСЯ пабеде.!!!!!! Завывать будут месяц!!!!!!!!!
06.11.2025
05.11.2025
Andrei Shulga
Ну что ребятки-зенятки это вам не в поддавки играть с Оренбургом. И вообще разве это игра, аплошные навесы в штрафную и больше ничего не придумали
05.11.2025
H R
05.11.2025
За спорт!
Эт ч? получается, ЦСКА с Махачкалы может не улетать - через три дня в чемпе игра.
05.11.2025
05.11.2025
05.11.2025