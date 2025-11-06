Видео
6 ноября, 21:35

Кубок России, результаты первых матчей 1/4 финала пути РПЛ: «Спартак» победил «Локомотив», «Зенит» уступил «Динамо» и другие

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Первые матчи 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России.

В среду, 5 ноября, «Оренбург» уступил «Краснодару» (1:3), махачкалинское «Динамо» победило ЦСКА (1:0), «Зенит» проиграл «Динамо» (1:3).

В четверг, 6 ноября, «Спартак» обыграл «Локомотив» (3:1).

5 ноября, среда

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.
05 ноября, 16:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
1:3
Краснодар

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.
05 ноября, 18:15. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
1:0
ЦСКА
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.
05 ноября, 20:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
1:3
Динамо

6 ноября, четверг

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.
06 ноября, 19:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
3:1
Локомотив

13

  • Константин Кочеров

    СТАВЛЮ НА Спартак:thumbsup: :red_circle::white_circle::tv::pray::flag_ru:

    06.11.2025

  • руслан магомедов

    Зенит . а что так некчемно "выдающиеся кудесники мяча" бразильяны фуфлово играют.?????????

    06.11.2025

  • руслан магомедов

    Не дай футбольный бог поможет чмартаге, ЭТО БУДЕТ ЗАВЫВАНИЕ О ВЯЛЯКОМ клупе, о его ВЫДАЮЩЕЙСЯ пабеде.!!!!!! Завывать будут месяц!!!!!!!!!

    06.11.2025

  • : 100% Инсайды :

    05.11.2025

  • Andrei Shulga

    Ну что ребятки-зенятки это вам не в поддавки играть с Оренбургом. И вообще разве это игра, аплошные навесы в штрафную и больше ничего не придумали

    05.11.2025

  • H R

    05.11.2025

  • За спорт!

    Эт ч? получается, ЦСКА с Махачкалы может не улетать - через три дня в чемпе игра.

    05.11.2025

  • : 100% Инсайды :

    05.11.2025

  • : 100% Инсайды :

    05.11.2025

