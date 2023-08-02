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Кубок России

Сегодня, 12:30

FONBET Кубок России: смотреть прямую трансляцию матчей 2 августа

«Родина Медиа» и «Динамо Вологда» сыграют кубковый матч 2 августа
Валентина Глазко
Корреспондент
Кубок России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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В среду, 2 августа, состоятся матчи 1-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России. В Москве пройдут две встречи: «Родина Медиа» сыграет с «Динамо Вологда» и 2Drots примет «Сахалин».

Начало первого матча — в 16.30 по московскому времени, второго — 19.30 мск.

Онлайн-трансляция первого раунда пути регионов будет доступна в перекличке на сайте «СЭ». Видеотрансляция этих игр пройдет на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер», а также в сервисе Кинопоиск. Остальные игры можно посмотреть на сайте matchtv.ru.

Расписание матчей первого раунда пути регионов

2 августа, среда

10.00. «Дальнереченск» — «Иркутск»

Видеотрансляция на сайте matchtv.ru

13.00. «Строгино» — «Знамя Труда»

Видеотрансляция на сайте matchtv.ru

14.30. «Темп» — «Динамо-Барнаул»

Видеотрансляция на сайте matchtv.ru

16.30. «Родина Медиа» — «Динамо Вологда»

Видеотрансляция на «Матч ТВ», «Матч Премьер» и Кинопоиске.

17.00. «Ильпар» — «Торпедо-Миасс»

Видеотрансляция на сайте matchtv.ru

17.00. «Пионер» — «Дружба» (Майкоп)

Видеотрансляция на сайте matchtv.ru

17.00. «Динамо Киров» — «Композит»

Видеотрансляция на сайте matchtv.ru

17.00. «Тверь» — «Электрон»

Видеотрансляция на сайте matchtv.ru

17.30. «СтавропольАгроСоюз» — «Машук-КМВ»

Видеотрансляция на сайте matchtv.ru

17.30. «Атом» — «Спартак Тамбов»

Видеотрансляция на сайте matchtv.ru

18.00. «Коломна» — «Квант»

Видеотрансляция на сайте matchtv.ru

18.00. «Носта» — «Уралец-ТС»

Видеотрансляция на сайте matchtv.ru

18.30. ФШМ — «Пересвет»

Видеотрансляция на сайте matchtv.ru

19.00. «Университет» — «Оргэнергострой»

Видеотрансляция на сайте matchtv.ru

19.00. «Кировец-Восхождение» — «Динамо Санкт-Петербург»

Видеотрансляция на сайте matchtv.ru

19.00. «Псков» — «Луки-Энергия»

Видеотрансляция на сайте matchtv.ru

19.30. 2Drots — «Сахалин»

Видеотрансляция на «Матч ТВ», «Матч Премьер» и Кинопоиске.

2DROTS против &laquo;Сахалина&raquo;, а &laquo;Родина Медиа&raquo;&nbsp;&mdash; вологодского &laquo;Динамо&raquo;. Сколько медийных клубов останется в Кубке? Онлайн-трансляция матчей 2 августа

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