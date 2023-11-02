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Кубок России

Сегодня, 11:10

Кубок России: что решается сегодня. ЦСКА или «Оренбург», «Ростов» или «Урал», «Динамо» или «Краснодар»?

«Краснодар» победил «Спартак» в Москве (3:2) и пока второй в группе.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Расклад трех кубковых групп перед последним игровым днем.

В четверг, 2 ноября, в групповом турнире FONBET Кубка России пройдут заключительные матчи. Сегодня сыграют ЦСКА — «Оренбург» (18.30 мск), «Ростов» — «Урал» (20.45) и «Динамо» — «Пари НН» (20.45).

Группа А

«Оренбург» и ЦСКА разыграют первое место в группе: армейцам потребуется победа в основное время, оренбуржцам — любой другой исход.

Красно-синие гарантировали себе выход в плей-офф Пути РПЛ после вчерашней победы «Сочи» над «Факелом» (2:0), сочинцы обошли воронежцев и сыграют в плей-офф Пути регионов.

И

В

ВП

ПП

П

М

О

1. Оренбург

5

3

1

0

1

5-7

11

2. ЦСКА

5

1

2

1

1

8-4

8

3. Сочи

6

2

0

2

2

7-6

8

4. Факел

6

1

1

1

3

4-7

6

Группа B

«Локомотив» заранее гарантировал себе выход в плей-офф и после вчерашнего разгрома «Рубина» (3:0) выиграл группу.

Победитель матча «Ростов» — «Урал» отправится в Путь РПЛ, проигравший — в Путь регионов.

И

В

ВП

ПП

П

М

О

1. Локомотив

6

4

0

1

1

10-4

13

2. Урал

5

2

1

0

2

5-4

8

3. Ростов

5

2

1

0

2

5-6

8

4. Рубин

6

1

0

1

4

3-9

4

Группа D

«Спартак» досрочно выиграл группу после четырех побед подряд, после чего потерпел поражение от «Динамо» (0:3) и вчера от «Краснодара» (2:3).

«Быки» попадут в плей-офф пути РПЛ, если динамовцы не обыграют в основное время потерявший шансы на плей-офф «Пари НН». Соответственно бело-голубых для подъема на второе место устроит только вариант с выигрышем без серии пенальти.

При равенстве очков «Динамо» опередит «Краснодар» по результатам личных матчей (4:3, 1:1 и пенальти 2:4).

И

В

ВП

ПП

П

М

О

1. Спартак

6

4

0

0

2

16-12

12

2. Краснодар

6

3

1

0

2

12-9

11

3. Динамо

5

2

0

2

1

10-9

8

4. Пари НН

5

0

1

0

4

5-13

2

Из группы C в плей-офф Пути РПЛ вышли «Зенит» (1-е место, 14 очков) и «Балтика» (2-е место, 12 очков), в Путь регионов отправился «Ахмат» (3-е место, 7 очков), а «Крылья Советов» (4-е место, 3 очка) выбыли из Кубка России.

Жеребьевка 1/4 финала FONBET Кубка России пройдет в пятницу, 3 ноября.

Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
ФК Оренбург
ФК Ростов
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
0
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