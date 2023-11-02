Кубок России: что решается сегодня. ЦСКА или «Оренбург», «Ростов» или «Урал», «Динамо» или «Краснодар»?

Сегодня, 11:10
Расклад трех кубковых групп перед последним игровым днем.
В четверг, 2 ноября, в групповом турнире FONBET Кубка России пройдут заключительные матчи. Сегодня сыграют ЦСКА — «Оренбург» (18.30 мск), «Ростов» — «Урал» (20.45) и «Динамо» — «Пари НН» (20.45).
Группа А
«Оренбург» и ЦСКА разыграют первое место в группе: армейцам потребуется победа в основное время, оренбуржцам — любой другой исход.
Красно-синие гарантировали себе выход в плей-офф Пути РПЛ после вчерашней победы «Сочи» над «Факелом» (2:0), сочинцы обошли воронежцев и сыграют в плей-офф Пути регионов.
|
И
|
В
|
ВП
|
ПП
|
П
|
М
|
О
|
1. Оренбург
|
5
|
3
|
1
|
0
|
1
|
5-7
|
11
|
2. ЦСКА
|
5
|
1
|
2
|
1
|
1
|
8-4
|
8
|
3. Сочи
|
6
|
2
|
0
|
2
|
2
|
7-6
|
8
|
4. Факел
|
6
|
1
|
1
|
1
|
3
|
4-7
|
6
Группа B
«Локомотив» заранее гарантировал себе выход в плей-офф и после вчерашнего разгрома «Рубина» (3:0) выиграл группу.
Победитель матча «Ростов» — «Урал» отправится в Путь РПЛ, проигравший — в Путь регионов.
|
И
|
В
|
ВП
|
ПП
|
П
|
М
|
О
|
1. Локомотив
|
6
|
4
|
0
|
1
|
1
|
10-4
|
13
|
2. Урал
|
5
|
2
|
1
|
0
|
2
|
5-4
|
8
|
3. Ростов
|
5
|
2
|
1
|
0
|
2
|
5-6
|
8
|
4. Рубин
|
6
|
1
|
0
|
1
|
4
|
3-9
|
4
Группа D
«Спартак» досрочно выиграл группу после четырех побед подряд, после чего потерпел поражение от «Динамо» (0:3) и вчера от «Краснодара» (2:3).
«Быки» попадут в плей-офф пути РПЛ, если динамовцы не обыграют в основное время потерявший шансы на плей-офф «Пари НН». Соответственно бело-голубых для подъема на второе место устроит только вариант с выигрышем без серии пенальти.
При равенстве очков «Динамо» опередит «Краснодар» по результатам личных матчей (4:3, 1:1 и пенальти 2:4).
|
И
|
В
|
ВП
|
ПП
|
П
|
М
|
О
|
1. Спартак
|
6
|
4
|
0
|
0
|
2
|
16-12
|
12
|
2. Краснодар
|
6
|
3
|
1
|
0
|
2
|
12-9
|
11
|
3. Динамо
|
5
|
2
|
0
|
2
|
1
|
10-9
|
8
|
4. Пари НН
|
5
|
0
|
1
|
0
|
4
|
5-13
|
2
Из группы C в плей-офф Пути РПЛ вышли «Зенит» (1-е место, 14 очков) и «Балтика» (2-е место, 12 очков), в Путь регионов отправился «Ахмат» (3-е место, 7 очков), а «Крылья Советов» (4-е место, 3 очка) выбыли из Кубка России.
Жеребьевка 1/4 финала FONBET Кубка России пройдет в пятницу, 3 ноября.