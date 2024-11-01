«Краснодар» сыграет с «Тюменью»: итоги жеребьевки 1/4 финала пути регионов Кубка России

Состоялась жеребьевка первого этапа 1/4 финала пути регионов FONBET Кубка России.

По регламенту турнира дома сыграют победители шестого отборочного раунда пути регионов, а команды РПЛ — на выезде.

Пары составили:

«Сочи» — «Динамо» Махачкала

«Шинник» — «Акрон»

«Урал» — «Химки»

«Тюмень» — «Краснодар»

Матчи пройдут с 26 по 28 ноября. Победители выйдут во второй этап 1/4 финала, в котором они встретятся с командами, проигравшими в 1/4 финала плей-офф пути РПЛ.