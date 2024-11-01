«Краснодар» сыграет с «Тюменью»: итоги жеребьевки 1/4 финала пути регионов Кубка России

Сегодня, 16:47
Состоялась жеребьевка первого этапа 1/4 финала пути регионов FONBET Кубка России.
По регламенту турнира дома сыграют победители шестого отборочного раунда пути регионов, а команды РПЛ — на выезде.
Пары составили:
«Сочи» — «Динамо» Махачкала
«Шинник» — «Акрон»
«Урал» — «Химки»
«Тюмень» — «Краснодар»
Матчи пройдут с 26 по 28 ноября. Победители выйдут во второй этап 1/4 финала, в котором они встретятся с командами, проигравшими в 1/4 финала плей-офф пути РПЛ.
|И
|М
|О
|1
|Спартак
|6
|14-4
|15
|2
|Динамо
|6
|17-13
|11
|3
|Динамо Мх
|6
|8-8
|8
|4
|Кр. Советов
|6
|8-22
|2