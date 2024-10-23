Определись все пары 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России

Сегодня, 23:10
В среду, 23 октября, стали известны все четвертьфиналисты пути РПЛ FONBET Кубка России.
В 1/4 финала сыграют:
«Спартак» — «Ростов»,
«Динамо» Москва — «Локомотив»,
«Рубин» — ЦСКА,
«Зенит» — «Ахмат».
Матчи 1/4 финала пути РПЛ пройдут в ноябре: первые игры — 5-7, ответные — 26-28.
Занявшие третьи места в группах махачкалинское «Динамо», «Химки», «Краснодар» и «Акрон» сыграют в пути регионов.
|И
|М
|О
|1
|Спартак
|6
|14-4
|15
|2
|Динамо
|5
|11-10
|8
|3
|Динамо Мх
|6
|8-8
|8
|4
|Кр. Советов
|5
|5-16
|2