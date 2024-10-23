Определись все пары 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России

В среду, 23 октября, стали известны все четвертьфиналисты пути РПЛ FONBET Кубка России.

В 1/4 финала сыграют:

«Спартак» — «Ростов»,

«Динамо» Москва — «Локомотив»,

«Рубин» — ЦСКА,

«Зенит» — «Ахмат».

Матчи 1/4 финала пути РПЛ пройдут в ноябре: первые игры — 5-7, ответные — 26-28.

Занявшие третьи места в группах махачкалинское «Динамо», «Химки», «Краснодар» и «Акрон» сыграют в пути регионов.