Кубок России, путь РПЛ: «Крылья Советов» — «Спартак», «Краснодар» — «Локомотив» и другие

Матчи группового турнира Кубка России, в котором примут участие клубы РПЛ.

23 ноября, среда

Группа А

Группа В

Группа С

Турнирные таблицы и расписание матчей клубов РПЛ в Кубке России можно посмотреть здесь