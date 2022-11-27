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Кубок России

Сегодня, 11:00

Кубок России, путь РПЛ: «Зенит» — «Спартак», «Локомотив» — «Нижний Новгород» и другие

Сергей Ревенко
Корреспондент
Квинси Промес и Малком.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Матчи группового турнира Кубка России, в котором примут участие клубы РПЛ.

27 ноября, воскресенье

Группа А

Кубок России. Группа A
27 нояб, 19:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Нижний Новгород
Кубок России. Группа A
27 нояб, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Химки

Группа В

Кубок России. Группа B
27 нояб, 16:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Спартак
Кубок России. Группа B
27 нояб, 16:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Факел

Группа С

Кубок России. Группа C
27 нояб, 14:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Оренбург
Кубок России. Группа C
27 нояб, 14:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Ахмат

Турнирные таблицы и расписание матчей клубов РПЛ в Кубке России можно посмотреть здесь

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Кубок России
Зенит
Спартак

П1

28%

1.58

ТБ 2.5

27%

1.63

Х2

22%

2.48
⚽ Футбол. ЧМ
Испания
Германия

П1

26%

2.34

ТБ 2.5

23%

1.73

П2

16%

3.00
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина 2
Мексика 0
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

31%

1.87

Ф1 (-1.5)

29%

2.60

ТБ 2.5

27%

2.32
Футбол
Кубок России
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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