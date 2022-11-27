Кубок России, путь РПЛ: «Зенит» — «Спартак», «Локомотив» — «Нижний Новгород» и другие

Матчи группового турнира Кубка России, в котором примут участие клубы РПЛ.

27 ноября, воскресенье

Группа А

Группа В

Группа С

Турнирные таблицы и расписание матчей клубов РПЛ в Кубке России можно посмотреть здесь