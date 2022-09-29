«Спартак» опережает «Зенит» на 6 очков. Турнирные таблицы Кубка России

В четверг, 29 сентября, матчем «Спартак» — «Зенит» (3:0) завершился третий тур Пути РПЛ в Кубке России. Красно-белые одержали третью победу и возглавляют группу В, сине-бело-голубые потерпели второе поражение и занимают третье место в турнирной таблице.

Результаты матчей 3-го тура Пути РПЛ

Группа В И В ВП ПП П М О 1. Спартак 3 3 0 0 0 7-0 9 2. Крылья Советов 3 2 0 0 1 3-1 6 3. Зенит 3 1 0 0 2 2-5 3 4. Факел 3 0 0 0 3 0-6 0

19 октября. Факел — Спартак. 20 октября. Зенит — Крылья Советов.

Группа А И В ВП ПП П М О 1. Краснодар 3 2 0 1 0 6-2 7 2. Нижний Новгород 3 1 1 0 1 3-3 5 3. Локомотив 3 1 1 0 1 7-4 5 4. Химки 3 0 0 1 2 1-8 1

18 октября. Локомотив — Химки. 19 октября. Нижний Новгород — Краснодар.

Группа С И В ВП ПП П М О 1. Ахмат 3 2 0 0 1 7-4 6 2. Ростов 3 2 0 0 1 6-4 6 3. Динамо 3 1 0 1 1 4-5 4 4. Оренбург 3 0 1 0 2 4-8 2

18 октября. Динамо — Ростов. 19 октября. Оренбург — Ахмат.

Группа D И В ВП ПП П М О 1. ЦСКА 3 3 0 0 0 6-2 9 2. Урал 3 2 0 0 1 4-2 6 3. Торпедо 3 1 0 0 2 3-4 3 4. Сочи 3 0 0 0 3 2-7 0

19 октября. ЦСКА — Торпедо. 20 октября. Сочи — Урал.