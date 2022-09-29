«Спартак» опережает «Зенит» на 6 очков. Турнирные таблицы Кубка России

29 сентября, 22:58
В четверг, 29 сентября, матчем «Спартак» — «Зенит» (3:0) завершился третий тур Пути РПЛ в Кубке России. Красно-белые одержали третью победу и возглавляют группу В, сине-бело-голубые потерпели второе поражение и занимают третье место в турнирной таблице.
Результаты матчей 3-го тура Пути РПЛ
|
Группа В
|
И
|
В
|
ВП
|
ПП
|
П
|
М
|
О
|
1. Спартак
|
3
|
3
|
0
|
0
|
0
|
7-0
|
9
|
2. Крылья Советов
|
3
|
2
|
0
|
0
|
1
|
3-1
|
6
|
3. Зенит
|
3
|
1
|
0
|
0
|
2
|
2-5
|
3
|
4. Факел
|
3
|
0
|
0
|
0
|
3
|
0-6
|
0
19 октября. Факел — Спартак. 20 октября. Зенит — Крылья Советов.
|
Группа А
|
И
|
В
|
ВП
|
ПП
|
П
|
М
|
О
|
1. Краснодар
|
3
|
2
|
0
|
1
|
0
|
6-2
|
7
|
2. Нижний Новгород
|
3
|
1
|
1
|
0
|
1
|
3-3
|
5
|
3. Локомотив
|
3
|
1
|
1
|
0
|
1
|
7-4
|
5
|
4. Химки
|
3
|
0
|
0
|
1
|
2
|
1-8
|
1
18 октября. Локомотив — Химки. 19 октября. Нижний Новгород — Краснодар.
|
Группа С
|
И
|
В
|
ВП
|
ПП
|
П
|
М
|
О
|
1. Ахмат
|
3
|
2
|
0
|
0
|
1
|
7-4
|
6
|
2. Ростов
|
3
|
2
|
0
|
0
|
1
|
6-4
|
6
|
3. Динамо
|
3
|
1
|
0
|
1
|
1
|
4-5
|
4
|
4. Оренбург
|
3
|
0
|
1
|
0
|
2
|
4-8
|
2
18 октября. Динамо — Ростов. 19 октября. Оренбург — Ахмат.
|
Группа D
|
И
|
В
|
ВП
|
ПП
|
П
|
М
|
О
|
1. ЦСКА
|
3
|
3
|
0
|
0
|
0
|
6-2
|
9
|
2. Урал
|
3
|
2
|
0
|
0
|
1
|
4-2
|
6
|
3. Торпедо
|
3
|
1
|
0
|
0
|
2
|
3-4
|
3
|
4. Сочи
|
3
|
0
|
0
|
0
|
3
|
2-7
|
0
19 октября. ЦСКА — Торпедо. 20 октября. Сочи — Урал.