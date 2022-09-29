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Кубок России

29 сентября, 22:58

«Спартак» опережает «Зенит» на 6 очков. Турнирные таблицы Кубка России

«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В четверг, 29 сентября, матчем «Спартак» — «Зенит» (3:0) завершился третий тур Пути РПЛ в Кубке России. Красно-белые одержали третью победу и возглавляют группу В, сине-бело-голубые потерпели второе поражение и занимают третье место в турнирной таблице.

Результаты матчей 3-го тура Пути РПЛ

Группа В

И

В

ВП

ПП

П

М

О

1. Спартак

3

3

0

0

0

7-0

9

2. Крылья Советов

3

2

0

0

1

3-1

6

3. Зенит

3

1

0

0

2

2-5

3

4. Факел

3

0

0

0

3

0-6

0

19 октября. Факел — Спартак. 20 октября. Зенит — Крылья Советов.

Группа А

И

В

ВП

ПП

П

М

О

1. Краснодар

3

2

0

1

0

6-2

7

2. Нижний Новгород

3

1

1

0

1

3-3

5

3. Локомотив

3

1

1

0

1

7-4

5

4. Химки

3

0

0

1

2

1-8

1

18 октября. Локомотив — Химки. 19 октября. Нижний Новгород — Краснодар.

Группа С

И

В

ВП

ПП

П

М

О

1. Ахмат

3

2

0

0

1

7-4

6

2. Ростов

3

2

0

0

1

6-4

6

3. Динамо

3

1

0

1

1

4-5

4

4. Оренбург

3

0

1

0

2

4-8

2

18 октября. Динамо — Ростов. 19 октября. Оренбург — Ахмат.

Группа D

И

В

ВП

ПП

П

М

О

1. ЦСКА

3

3

0

0

0

6-2

9

2. Урал

3

2

0

0

1

4-2

6

3. Торпедо

3

1

0

0

2

3-4

3

4. Сочи

3

0

0

0

3

2-7

0

19 октября. ЦСКА — Торпедо. 20 октября. Сочи — Урал.

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/cup/2022-2023/32/
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