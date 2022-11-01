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Сегодня, 11:10

Кубок России, 5-й раунд Пути регионов: «КАМАЗ» проведет матч с «Енисеем», «Шинник» — «Кубань»

«КАМАЗ» проведет игру с «Енисеем», «Шинник» встретится с «Кубанью» в матчах Кубка России
Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев.
Фото ФК «Шинник»
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1 ноября стартуют матчи 5-го раунда Пути регионов Кубка России по футболу. «Шинник» на своем поле примет «Кубань» и другие встречи.

Кубок России. Путь регионов. 5-й раунд
01 нояб, 18:00. КАМАЗ (Набережные Челны)
КАМАЗ
Енисей
Кубок России. Путь регионов. 5-й раунд
02 нояб, 12:00. Нефтяник (Уфа)
Уфа
Динамо Бр
Кубок России. Путь регионов. 5-й раунд
02 нояб, 14:00. Янтарь (Москва)
Родина
Звезда СПб
Кубок России. Путь регионов. 5-й раунд
02 нояб, 16:00. Кристалл (Жигулевск)
Акрон
Пересвет
Кубок России. Путь регионов. 5-й раунд
02 нояб, 17:00. им. Билимханова (Грозный)
Алания
Волгарь
Кубок России. Путь регионов. 5-й раунд
02 нояб, 18:00. Нефтехимик (Нижнекамск)
Нефтехимик
Волга Ул
Кубок России. Путь регионов. 5-й раунд
02 нояб, 18:30. Динамо (Махачкала)
Динамо
Динамо Вл
Кубок России. Путь регионов. 5-й раунд
02 нояб, 19:00. Шинник (Ярославль)
Шинник
Кубань

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЛЧ
Ливерпуль
Наполи

Х2

29%

1.91

П1

22%

1.95

ТМ 3.5

15%

2.15
⚽ Футбол. ЛЧ
Бавария
Интер

ТМ 3.5

26%

1.83

Ф1(-1.5)

19%

2.10

П1

18%

1.47
⚽ Футбол. ЛЧ
Ювентус
ПСЖ

П2

25%

1.68

ТБ 2.5

24%

1.66

Ф2(-1)

16%

2.02
Футбол
Кубок России
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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