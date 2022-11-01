«КАМАЗ» проведет игру с «Енисеем», «Шинник» встретится с «Кубанью» в матчах Кубка России

1 ноября стартуют матчи 5-го раунда Пути регионов Кубка России по футболу. «Шинник» на своем поле примет «Кубань» и другие встречи.