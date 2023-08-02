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Кубок России

Сегодня, 09:05

Кубок России: расписание и результаты матчей первого раунда пути регионов

Сергей Ревенко
Корреспондент
Футболисты «Амкала» празднуют забитый мяч.
Фото ФК «Амкал»
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Расписание матчей 1-го раунда Пути регионов.

Время начала матчей — московское.

1 августа, вторник

19.30. «Амкал» — «Знамя» — 3:2

2 августа, среда

«Дальнереченск» — «Иркутск» — 0:3 (-:+)

13.00. «Строгино» — «Знамя Труда»

14.30. «Темп» — «Динамо-Барнаул»

16.30. «Родина Медиа» — «Динамо»

17.00. «Ильпар» — «Торпедо-Миасс»

17.00. «Пионер» — «Дружба» (Майкоп)

17.00. «Динамо Киров» — «Композит»

17.00. «Тверь» — «Электрон»

17.30. «СтавропольАгроСоюз» — «Машук-КМВ»

17.30. «Атом» — «Спартак Тамбов»

18.00. «Коломна» — «Квант»

18.00. «Носта» — «Уралец-ТС»

18.30. ФШМ — «Пересвет»

19.00. «Университет» — «Оргэнергострой»

19.00. «Кировец-Восхождение» — «Динамо Санкт-Петербург»

19.00. «Псков» — «Луки-Энергия»

19.30. 2Drots — «Сахалин»

2DROTS против &laquo;Сахалина&raquo;, а &laquo;Родина Медиа&raquo;&nbsp;&mdash; вологодского &laquo;Динамо&raquo;. Сколько медийных клубов останется в Кубке? Онлайн-трансляция матчей 2 августа

Кубок России: формат и составы групп, любительские команды и медийные клубы

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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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