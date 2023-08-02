Кубок России: расписание и результаты матчей первого раунда пути регионов

Сегодня, 09:05
Время начала матчей — московское.
19.30. «Амкал» — «Знамя» — 3:2
«Дальнереченск» — «Иркутск» — 0:3 (-:+)
13.00. «Строгино» — «Знамя Труда»
14.30. «Темп» — «Динамо-Барнаул»
16.30. «Родина Медиа» — «Динамо»
17.00. «Ильпар» — «Торпедо-Миасс»
17.00. «Пионер» — «Дружба» (Майкоп)
17.00. «Динамо Киров» — «Композит»
17.00. «Тверь» — «Электрон»
17.30. «СтавропольАгроСоюз» — «Машук-КМВ»
17.30. «Атом» — «Спартак Тамбов»
18.00. «Коломна» — «Квант»
18.00. «Носта» — «Уралец-ТС»
18.30. ФШМ — «Пересвет»
19.00. «Университет» — «Оргэнергострой»
19.00. «Кировец-Восхождение» — «Динамо Санкт-Петербург»
19.00. «Псков» — «Луки-Энергия»
19.30. 2Drots — «Сахалин»
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