Кубок России, расписание матчей 15-16 апреля: «Динамо» сыграло вничью с ЦСКА, «Зенит» победил «Ростов» и другие матчи

Матчи плей-офф Пути РПЛ и Пути регионов FONBET Кубка России. Во вторник, 15 апреля, прошли два матча второго этапа 1/4 финала Пути регионов: «Локомотив» победил «Ахмат» (2:1), «Спартак» разгромил «Урал» (3:0). В среду, 16 апреля, состоялись ответные матчи 1/2 финала пути РПЛ: «Зенит» победил «Ростов» (2:0; счет по сумме двух встреч — 3:0), «Динамо» сыграло вничью с ЦСКА (0:0; счет по сумме двух встреч — 1:2). 15 апреля, вторник Путь регионов FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф.

15 апреля, 18:00. РЖД Арена (Москва) FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф.

15 апреля, 20:30. Лукойл Арена (Москва) 16 апреля, среда Путь РПЛ FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.

16 апреля, 18:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург) FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.

16 апреля, 20:30. ВТБ Арена (Москва) Кубок России по футболу-2024/2025: новости, расписание и обзоры матчей, результаты и статистика