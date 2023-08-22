Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 10:00

Кубок России: расписание матчей 22 августа в Пути регионов

«Текстильщик» и «Амкал» сыграют во 2-м раунде Пути регионов FONBET Кубка России 22 августа
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Кубок России по футболу.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

22 августа, во вторник, пройдут матчи второго раунда Пути регионов FONBET Кубка России. «СЭ» публикует расписание и время начала игр по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей с самыми интересными событиями.

Расписание матчей 22 августа в Пути регионов Кубка России

13.00. «Рязань» — «Космос»
Онлайн-трансляция

15.00. «Торпедо» Мс — «Амкар»
Онлайн-трансляция

16.30. «Челябинск» — «Иртыш»
Онлайн-трансляция

16.30. «Сахалинец» — «Сатурн»
Онлайн-трансляция

17.00. «Волгарь» — «Ротор»
Онлайн-трансляция

19.00. «Текстильщик» — «Амкал»
Онлайн-трансляция

Телеканал «Матч ТВ» покажет бесплатно в прямом эфире видеотрансляции игр «Сахалинец» — «Сатурн» (с 16.25) и «Текстильщик» — «Амкал» (с 18.55).

С начала августа до ноября проводится шесть раундов плей-офф Пути регионов — с 1/256 финала до 1/8 финала, каждая стадия — из одного матча.

Кубок России: формат и составы групп, любительские команды и медийные клубы

Олег Кононов, Игорь Колыванов, Валерий Петраков. «Сахалинец» — «Сатурн», «Текстильщик» — «Амкал». Онлайн-трансляция матчей Кубка
Футбол
Кубок России
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2023
КДК РФС анонсировал повторное рассмотрение эпизода с удалением Сперцяна в матче со «Спартаком»
Тренер 2DROTS Кузнецов рассказал о подготовке к матчу FONBET Кубка России
Стало известно расписание второго круга группового этапа FONBET Кубка России
КДК РФС оштрафовал «Рубин» на 150 тысяч рублей за необеспечение общественной безопасности
РФС утвердил календарь второго раунда Пути регионов FONBET Кубка России
ЭСК поддержало судью Чебана в решении не назначать два пенальти в ворота «Зенита»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

КДК РФС анонсировал повторное рассмотрение эпизода с удалением Сперцяна в матче со «Спартаком»