Кубок России: расписание матчей 22 августа в Пути регионов

«Текстильщик» и «Амкал» сыграют во 2-м раунде Пути регионов FONBET Кубка России 22 августа

22 августа, во вторник, пройдут матчи второго раунда Пути регионов FONBET Кубка России. «СЭ» публикует расписание и время начала игр по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей с самыми интересными событиями.

Расписание матчей 22 августа в Пути регионов Кубка России

13.00. «Рязань» — «Космос»

Онлайн-трансляция

15.00. «Торпедо» Мс — «Амкар»

Онлайн-трансляция

16.30. «Челябинск» — «Иртыш»

Онлайн-трансляция

16.30. «Сахалинец» — «Сатурн»

Онлайн-трансляция

17.00. «Волгарь» — «Ротор»

Онлайн-трансляция

19.00. «Текстильщик» — «Амкал»

Онлайн-трансляция

Телеканал «Матч ТВ» покажет бесплатно в прямом эфире видеотрансляции игр «Сахалинец» — «Сатурн» (с 16.25) и «Текстильщик» — «Амкал» (с 18.55).

С начала августа до ноября проводится шесть раундов плей-офф Пути регионов — с 1/256 финала до 1/8 финала, каждая стадия — из одного матча.

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