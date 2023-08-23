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Кубок России

Сегодня, 10:30

Кубок России: расписание матчей 23 августа в Пути регионов

«Муром» и 2DROTS сыграют во 2-м раунде Пути регионов FONBET Кубка России 23 августа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Кубок России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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23 августа, в среду, пройдут матчи второго раунда Пути регионов FONBET Кубка России.

«СЭ» публикует расписание и время начала игр по московскому времени. Телеканал «Матч ТВ» покажет бесплатно в прямом эфире видеотрансляции игр «Динамо Вологда» — «Спартак Кострома», «Муром» — 2DROTS.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей с самыми интересными событиями.

Расписание матчей 23 августа в Пути регионов Кубка России

13:00. «Динамо Брл» — «Новосибирск».
Онлайн-трансляция

14:00. «Чертаново» — «Динамо Кир»

Онлайн-трансляция

14:00. «Химик-Август» — «Зенит Пн»
Онлайн-трансляция

14:00. «Иркутск» — «Динамо Вл»
Онлайн-трансляция

16:00. «Легион Динамо» — «Победа»
Онлайн-трансляция

16:00. «Уфа» — «Носта»
Онлайн-трансляция

16:30. «Динамо Вг» — «Спартак Кс»
Онлайн-трансляция

17:00. «Квант» — «Калуга»
Онлайн-трансляция

17:00. «Луки-Энергия» — «Волга Тв»
Онлайн-трансляция

17:00. «Машук-КМВ» — «Биолог-Новокубанск»
Онлайн-трансляция

17:00. «Салют Бл» — «Авангард К»
Онлайн-трансляция

17:00. «СКА Р/Д» — «Чайка»
Онлайн-трансляция

18:00. «Динамо Ставрополь» — «Спартак Нч»
Онлайн-трансляция

18:00. «Металлург Лп» — «Форте»
Онлайн-трансляция

18:00. «Дружба М» — «Кубань Холдинг»
Онлайн-трансляция

18:00. «Спартак Тм» — «Динамо Бр»
Онлайн-трансляция

18:00. «Торпедо Вл» — «Химик Дз»
Онлайн-трансляция

18:00. «Университет» — «Волга Ул»
Онлайн-трансляция

19:00. «Динамо СПб» — «Звезда СПб»
Онлайн-трансляция

19:00. «Муром» — 2DROTS
Онлайн-трансляция

19:00. «Пересвет» — «Велес»
Онлайн-трансляция

19:00. «Знамя Труда» — «Зоркий»
Онлайн-трансляция

С начала августа до ноября проводится шесть раундов плей-офф Пути регионов — с 1/256 финала до 1/8 финала, каждая стадия — из одного матча.

Кубок России: формат и составы групп, любительские команды и медийные клубы

Футбол
Кубок России
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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