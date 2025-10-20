Видео
20 октября, 13:00

Кубок России: расписание матчей групп РПЛ 21 — 23 октября

Опубликовано расписание Кубка России по футболу
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото Александр Федоров, «СЭ»

С 21 по 23 октября состоятся заключительные матчи групп пути РПЛ FONBET Кубка России. Игры 6-го тура будут начинаться в 18.00, 18.30, 20.30 и 21.00 по московскому времени.

Расписание матчей 6-го тура групп пути РПЛ Кубка России

21 октября, вторник

18.00. «Динамо» Махачкала — «Спартак»

20.30. ЦСКА — «Акрон»

22 октября, среда

18.00. «Динамо» — «Крылья Советов»

18.00. «Рубин» — «Ахмат»

20.30. «Ростов» — «Пари НН»

20.30. «Зенит» — «Оренбург»

23 октября, четверг

18.30. «Краснодар» — «Сочи»

21.00. «Балтика» — «Локомотив»

В прямом эфире игры Кубка России можно смотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер», а также на платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).

«СЭ» проведет текстовые онлайн-трансляции игровых дней. Следить за последними новостями, актуальным расписанием и результатами матчей можно на нашем сайте — в матч-центре и ленте раздела Кубок России.

Кубок России
Материалы сюжета Кубок России, группы РПЛ и путь регионов: осенняя часть сезона-2025/26
ЭСК поддержала два решения Танашева в кубковом матче между «Спартаком» и махачкалинским «Динамо»
ЭСК: Цыганок ошибочно назначил пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Акроном»
Гиоргобиани посвятил празднование гола в ворота «Арсенала» больному ребенку
«Факел» — «Арсенал»: видеообзор матча
Определились все пары первого этапа 1/4 финала пути регионов Кубка России
«Уфа» — «Нефтехимик»: видеообзор матча
