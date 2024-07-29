Кубок России: расписание матчей клубов РПЛ на этой неделе

Сегодня, 13:00
Первый раунд Fonbet Кубка России-2024/2025 пройдет с 30 июля по 1 августа.
Первая стадия Пути регионов состоит из шести раундов. В ней сыграют любительские футбольные клубы, команды второй и первой лиг. В каждом из шести раундов соперники проведут по одному матчу. Первый из них пройдет с 30 июля по 1 августа.
Соперники первого раунда были подобраны по географическому принципу и с учетом мест, которые команды занимают в турнирных таблицах своих лиг. Для некоторых пар первого и второго раунда была проведена жеребьевка, которая определила хозяев матчей.
18:30. «Рубин» — «Акрон»
18:30. «Локомотив» — «Ростов»
21:00. «Зенит» — «Факел»
16:00. «Химки» — «Оренбург»
18:30. «Спартак» — «Динамо» (Москва)
21:00. «Краснодар» — ЦСКА
21:00. «Ахмат» — «Пари НН»
19:30. «Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»
Время начала матчей — московское.
Сетку Пути регионов можно посмотреть на сайте РФС.
Действующим победителем Кубка России является «Зенит». 2 июня сине-бело-голубые обыграли «Балтику» (2:1) в суперфинале турнира.