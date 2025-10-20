Видео
FONBET Кубок России

Судейство

20 октября, 12:54

Судья Шадыханов назначен на кубковый матч «Балтика» — «Локомотив», Танашев — на игру «Динамо» Махачкала — «Спартак»

Сергей Ярошенко
Судья Павел Шадыханов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

РФС объявил судейские назначения на матчи 6-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России. Игры пройдут 21-23 октября.

Главным арбитром матча между «Балтикой» и «Локомотивом» станет Павел Шадыханов. Игру «Динамо» Махачкала — «Спартак» будет судить Инал Танашев. Матч ЦСКА — «Акрон» рассудит Сергей Цыганок.

21 октября (вторник)

«Динамо» Махачкала — «Спартак»: судья — Инал Танашев, помощники судьи — Андрей Болотенков, Хамид Талаев; резервный судья — Алексей Лапатухин; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Артур Федоров; инспектор — Александр Гончар.

ЦСКА — «Акрон»: судья — Сергей Цыганок, помощники судьи — Константин Шаламберидзе, Александр Богданов; резервный судья — Егор Егоров; ВАР — Роман Галимов; АВАР — Сергей Карасев; инспектор — Эдуард Малый.

22 октября (среда)

«Динамо» Москва — «Крылья Советов»: судья — Владислав Целовальников, помощники судьи — Кирилл Большаков, Максим Белокур; резервный судья — Игорь Захаров; ВАР — Рафаэль Шафеев; АВАР — Василий Казарцев; инспектор — Юрий Баскаков.

«Рубин» — «Ахмат»: судья — Сергей Чебан, помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Александр Туркин; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Иван Абросимов; АВАР — Артем Чистяков; инспектор — Владимир Казьменко.

«Зенит» — «Оренбург»: судья — Юрий Карпов, помощники судьи — Рустам Мухтаров, Станислав Попков; резервный судья — Кирилл Силантьев; ВАР — Антон Фролов; АВАР — Анатолий Жабченко; инспектор — Андрей Иванов.

«Ростов» — «Пари НН»: судья — Максим Перезва, помощники судьи — Алексей Лунев, Ярослав Калиниченко; резервный судья — Ярослав Хромей; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Евгений Буланов; инспектор — Алексей Резников.

23 октября (четверг)

«Краснодар» — «Сочи»: судья — Станислав Матвеев, помощники судьи — Максим Гаврилин, Дмитрий Маликов; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Иван Сараев; АВАР — Кирилл Левников; инспектор — Вячеслав Харламов.

«Балтика» — «Локомотив»: судья — Павел Шадыханов, помощники судьи — Игорь Демешко, Екатерина Курочкина; резервный судья — Евгений Галимов; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Сергей Лапочкин.

