FONBET Кубок России: итоговые турнирные таблицы Пути РПЛ

Сегодня, 22:55
В четверг, 2 ноября, завершился групповой турнир Пути РПЛ FONBET Кубка России, и определились все участники плей-офф.
В Пути РПЛ сыграют: ЦСКА, «Локомотив», «Зенит», «Спартак», «Оренбург», «Ростов», «Балтика», «Динамо».
В Путь регионов отправятся команды, занявшие третьи места в группах: «Сочи», «Урал», «Ахмат», «Краснодар». Их соперниками станут команды-победители шестого раунда Пути регионов: «Волгарь», «СКА-Хабаровск», «Химки» и «Родина».
|
Группа А
|
И
|
В
|
ВП
|
ПП
|
П
|
М
|
О
|
1. ЦСКА
|
6
|
2
|
2
|
1
|
1
|
11-5
|
11
|
2. Оренбург
|
6
|
3
|
1
|
0
|
2
|
6-10
|
11
|
3. Сочи
|
6
|
2
|
0
|
2
|
2
|
7-6
|
8
|
4. Факел
|
6
|
1
|
1
|
0
|
4
|
4-7
|
6
|
Группа В
|
И
|
В
|
ВП
|
ПП
|
П
|
М
|
О
|
1. Локомотив
|
6
|
4
|
0
|
1
|
1
|
10-4
|
13
|
2. Ростов
|
6
|
3
|
1
|
0
|
2
|
7-7
|
11
|
3. Урал
|
6
|
2
|
1
|
0
|
3
|
6-6
|
8
|
4. Рубин
|
6
|
1
|
0
|
1
|
4
|
3-9
|
4
|
Группа С
|
И
|
В
|
ВП
|
ПП
|
П
|
М
|
О
|
1. Зенит
|
6
|
4
|
1
|
0
|
1
|
9-5
|
14
|
2. Балтика
|
6
|
4
|
0
|
0
|
2
|
12-7
|
12
|
3. Ахмат
|
6
|
2
|
0
|
1
|
3
|
10-12
|
7
|
4. Крылья Советов
|
6
|
1
|
0
|
0
|
5
|
5-12
|
3
|
Группа D
|
И
|
В
|
ВП
|
ПП
|
П
|
М
|
О
|
1. Спартак
|
6
|
4
|
0
|
0
|
2
|
16-12
|
12
|
2. Динамо
|
6
|
3
|
0
|
2
|
1
|
12-10
|
11
|
3. Краснодар
|
6
|
3
|
1
|
0
|
2
|
12-9
|
11
|
4. Пари НН
|
6
|
0
|
1
|
0
|
5
|
6-15
|
2
Жеребьевка 1/4 финала пройдет 3 ноября.