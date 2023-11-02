FONBET Кубок России: итоговые турнирные таблицы Пути РПЛ

В четверг, 2 ноября, завершился групповой турнир Пути РПЛ FONBET Кубка России, и определились все участники плей-офф.

В Пути РПЛ сыграют: ЦСКА, «Локомотив», «Зенит», «Спартак», «Оренбург», «Ростов», «Балтика», «Динамо».

В Путь регионов отправятся команды, занявшие третьи места в группах: «Сочи», «Урал», «Ахмат», «Краснодар». Их соперниками станут команды-победители шестого раунда Пути регионов: «Волгарь», «СКА-Хабаровск», «Химки» и «Родина».

Группа А И В ВП ПП П М О 1. ЦСКА 6 2 2 1 1 11-5 11 2. Оренбург 6 3 1 0 2 6-10 11 3. Сочи 6 2 0 2 2 7-6 8 4. Факел 6 1 1 0 4 4-7 6

Группа В И В ВП ПП П М О 1. Локомотив 6 4 0 1 1 10-4 13 2. Ростов 6 3 1 0 2 7-7 11 3. Урал 6 2 1 0 3 6-6 8 4. Рубин 6 1 0 1 4 3-9 4

Группа С И В ВП ПП П М О 1. Зенит 6 4 1 0 1 9-5 14 2. Балтика 6 4 0 0 2 12-7 12 3. Ахмат 6 2 0 1 3 10-12 7 4. Крылья Советов 6 1 0 0 5 5-12 3

Группа D И В ВП ПП П М О 1. Спартак 6 4 0 0 2 16-12 12 2. Динамо 6 3 0 2 1 12-10 11 3. Краснодар 6 3 1 0 2 12-9 11 4. Пари НН 6 0 1 0 5 6-15 2

Жеребьевка 1/4 финала пройдет 3 ноября.