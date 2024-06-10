Кубок России

Жеребьевка группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России сезона-2024/2025 будет проведена в понедельник, 10 июня. Начало церемонии— в 20.30 по московскому времени.

Для жеребьевки команды разделены на четыре корзины в соответствии с занятыми местами по итогам чемпионата России сезона-2023/24. Таким образом, в первую корзину войдут команды, занявшие места с первого по четвертое, во вторую — с пятого по восьмое, в третью — с девятого по 12-е, в четвертую — «Пари НН», «Акрон» (оба — победители стыковых матчей), «Химки» (победитель первой лиги) и махачкалинское «Динамо» (вторая команда первой лиги).

Церемонию жеребьевки в прямом эфире покажет общедоступный телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции — 20.30 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Изначально жеребьевку планировали провести 2 июня в «Лужниках» сразу после суперфинала Кубка России сезона-2023/24 между «Балтикой» и «Зенитом» (1:2), но она была перенесена из-за того, что бюро исполкома РФС не приняло окончательное решение о формате турнира. В среду, 5 июня, было решено не менять формат розыгрыша Кубка России.