Кубок России, жеребьевка полуфинала пути регионов: прямая трансляция

В пятницу, 17 марта, состоится церемония жеребьевки полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России.

В жеребьевке примут участие такие клубы, как московское «Динамо», «Краснодар», «Ростов» и «Акрон». Результаты всех матчей плей-офф Пути регионов в кубке можно посмотреть по этой ссылке.

Ведущими церемонии будут бывшие футболисты Руслан Пименов и Евгений Алдонин.

Начало прямой трансляции жеребьевки — в 13.55 по московскому времени. Прямой эфир можно посмотреть на канале и сайте Матч Премьер.