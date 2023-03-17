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Сегодня, 11:00

Кубок России, жеребьевка полуфинала пути регионов: прямая трансляция

Футболисты «Краснодара».
Фото ФК «Краснодар»
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В пятницу, 17 марта, состоится церемония жеребьевки полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России.

В жеребьевке примут участие такие клубы, как московское «Динамо», «Краснодар», «Ростов» и «Акрон». Результаты всех матчей плей-офф Пути регионов в кубке можно посмотреть по этой ссылке.

Ведущими церемонии будут бывшие футболисты Руслан Пименов и Евгений Алдонин.

Начало прямой трансляции жеребьевки — в 13.55 по московскому времени. Прямой эфир можно посмотреть на канале и сайте Матч Премьер.

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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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