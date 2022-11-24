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Кубок России

24 ноября, 16:05

Кутепов — о серии пенальти против «Сочи»: «Видимо, защитники лучше всех бьют»

Кутепов объяснил, почему в матче с «Сочи» пенальти били только защитники «Торпедо»
Микеле Антонов
Корреспондент
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Защитник «Торпедо» Илья Кутепов в интервью «СЭ» объяснил, почему в серии пенальти против «Сочи» (1:1, пенальти 2:4) удары наносили только защитники.

— Вам не удалось обыграть «Сочи» в Кубке России, но вы все равно гарантированно на третьем месте. Это успех для «Торпедо»?

— Да, не удалось обыграть «Сочи», но на этом этапе Кубка была задача выйти из группы, мы ее выполнили. Третье место тоже дает это право. Считаю, что в целом результат для команды положительный.

— Арбитр Федоров не засчитал ваш гол головой. Как-то объяснили вам это решение? Вы очень эмоционально жестикулировали.

— Гол был не засчитан уже после просмотра повтора. И правильно не засчитан, потому что там был фол, блокировка вратаря. Конечно, на поле этого сразу не увидишь. Сначала эмоционально, потом уже более рационально и спокойно на это отреагировал. У нас на матче был ВАР — там все подтвердили.

— Талалаев сказал, что три недельных цикла команда постоянно била пенальти на тренировках. Почему у «Торпедо» в матче с «Сочи» это делали только защитники?

— Видимо, защитники лучше всех бьют пенальти (смеется). Когда стало понятно, что будет серия пенальти, Талалаев сказал: «Бьют те, кто вышел на замену, свежие игроки — это я, Смол (Смольников. — Прим. «СЭ»). Плюс Сэм (Самсонов. — Прим. «СЭ») сказал, что будет бить, Роганович тоже».

Илья Кутепов празднует победу над Саудовской Аравией в&nbsp;2018 году. «Если мы обыграли когда-то Саудовскую Аравию, а она сейчас — Аргентину, это ничего не значит». Кутепов — о ЧМ в Катаре и возвращении после травмы
Илья Кутепов
ФК Торпедо (Москва)
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