Кузьмичев: «Оба нападающих «Спартака» были незаметны в матче с «Ростовом»

Сегодня, 12:15
Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичев оценил игру нападающих красно-белых в первом матче против «Ростова» (0:1) в 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.
«Оба центральных нападающих, которые в этой игре приняли участие, абсолютно были незаметны. За исключением эпизода, когда был назначен пенальти за нарушение на Шамаре [Николсоне], больше и вспомнить нечего», — цитирует Кузьмичева Metaratings.
Ответный матч между «Ростовом» и «Спартаком» состоится 27 ноября.
|И
|М
|О
|1
|Спартак
|6
|14-4
|15
|2
|Динамо
|6
|17-13
|11
|3
|Динамо Мх
|6
|8-8
|8
|4
|Кр. Советов
|6
|8-22
|2