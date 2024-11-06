Кузьмичев: «Оба нападающих «Спартака» были незаметны в матче с «Ростовом»

Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичев оценил игру нападающих красно-белых в первом матче против «Ростова» (0:1) в 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Оба центральных нападающих, которые в этой игре приняли участие, абсолютно были незаметны. За исключением эпизода, когда был назначен пенальти за нарушение на Шамаре [Николсоне], больше и вспомнить нечего», — цитирует Кузьмичева Metaratings.

Ответный матч между «Ростовом» и «Спартаком» состоится 27 ноября.