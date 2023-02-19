Кузьмичев считает, что «Спартак» обыграет «Локомотив» в матче ФОНБЕТ Кубка России

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 1/4 финала ФОНБЕТ Кубка России между «Локомотивом» и «Спартаком».

«Меня многое связывает с «Локомотивом», но шансов у них не очень много. «Спартак» на ходу, выглядит очень уверенно. А «Локомотив» — неуверенно. Понятно, что это товарищеские игры, но они о чем-то говорят. «Спартак» провалит вторую часть сезона? Такое случалось, но не с этим тренером. Уверен, что Абаскаль учтет ошибки предыдущих коллег. Естественно, он знает об истории — завоевание кубка в межсезонье и последующий провал. Думаю, он скорректировал подготовку. Видно, что «Спартак» получает удовольствие от того, что делает. И от этого есть результат», — сказал Кузьмичев «СЭ».

Первый матч в 2023 году «Локомотив» сыграет в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России против «Спартака». Игра состоится 22 февраля и начнется в 20.00 по московскому времени.