Кузнецов: «Хотелось бы увидеть ЦСКА — «Спартак» в финале Пути РПЛ FONBET Кубка России»

Бывший игрок ЦСКА Сергей Кузнецов рассказал, что хотел бы увидеть встречу армейцев со «Спартаком» в финале FONBET Пути РПЛ Кубка России.

«Если ЦСКА пройдут «Крылья», то дальше на пути будет победитель пары полуфинала «Спартака» и «Урала». Здесь не будет большего преимущества у какой-то из команд. Но вывеска — ЦСКА и «Спартак» намного интереснее для болельщиков, специалистов и самих игроков. Футболисты этих команд являются раздражителями друг для друга, и такое противостояние будет очень интересным. Поэтому хотелось бы в финале плей-офф Пути РПЛ увидеть ЦСКА и «Спартак», — цитирует Кузнецова Metaratings.

«Спартак» 14 марта сыграл вничью с «Уралом» (1:1) в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России. Ответная игра состоится 4 апреля.ЦСКА проведет первый матч противостояния против «Крыльев Советов» 15 марта в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.