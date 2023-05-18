Кузнецов считает, что у ЦСКА не будет преимущества в суперфинале Кубка России

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов рассказал о своих ожиданиях от суперфинала FONBET Кубка России между московским клубом и «Краснодаром».

«В финале Кубка России обе команды пустят в ход все силы, потому что это титул. Конечно, ЦСКА будет тяжело, но и «Краснодару» тоже придется непросто. У ЦСКА есть опыт, но «Краснодар» — молодая команда с хорошими иностранцами. Они здорово вписались. Преимущество у ЦСКА не будет в финале», — приводит «РБ Спорт» слова Кузнецова.

В финале Пути регионов FONBET Кубка России, который прошел 17 мая, «Краснодар» обыграл «Урал» (2:1) и вышел в суперфинал турнира, где встретится с ЦСКА. Суперфинал Кубка России состоится 11 июня на стадионе «Лужники» в Москве.