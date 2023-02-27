0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь / результаты
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 20:26

Кузнецов считает, что у «Краснодара» есть шансы пройти ЦСКА в FONBET Кубке России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился ожиданиями от ответного четвертьфинального матча плей-офф Пути РПЛ FONBET Кубка России, в котором «Краснодар» встретится с «армейцами».

«У «Краснодара» есть шансы на проход в следующий раунд Кубка России пока не прозвучит финальный свисток в ответном матче. В РПЛ играют не такие великие команды, которые не могут не упустить преимущество. Все бывает, может быть удаление, потом пенальти, неизвестно как сложится игра. Поэтому нельзя на игры выходить расслабленными, нужно готовиться. Если мы хотим, чтобы у нас были все профессионалами, то надо выкладываться в каждой игре. Не знаю победят ли «армейцы» завтра, но они будут стараться это сделать. В ответной игре будет шанс для тех игроков, которые редко выходят на поле. Не думаю, что будет сильная ротация, можно дать отдохнуть двум-трем футболистам основного состава, ведь счет позволяет», — приводит слова Кузнецова Metaratings.ru.

Ответный матча 1/4 финала «Краснодар» — ЦСКА состоится 28 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Первая игра в Москве завершилась со счётом 3:0 в пользу «армейцев».

Источник: https://metaratings.ru/news/kuznecov-u-krasnodara-est-shansy-proiti-cska-v-kubke-rossii-231391/
Футбол
Кубок России
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Дмитрий Кузнецов
3
Обсудить
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
«Круче этой победы только свадьба с женой». Биатлонисты свели с ума Ижевск
У «МЮ» — первый трофей за 6 лет. Всего лишь надо было расстаться с Роналду
ВС РФ поразили центр радиоэлектронной разведки ВСУ в Киевской области
Politico узнала о нарастающей внутриполитической критике в адрес Зеленского
С установленного у посольства РФ в Берлине танка сорвали украинский флаг
Правительство Казахстана ликвидировало торгпредство в России
Популярное видео
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — ЦСКА: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
«Урал» — ЦСКА: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Зенит»: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф по схеме с двойным выбыванием
«Спартак» — «Локомотив»: видео голов
«Спартак» — «Локомотив» — 2:1. Арбитр засчитал гол Зобнина после просмотра видео. Онлайн-трансляция матча
Генич считает, что судья ошибочно не поставил пенальти в ворота «Спартака»
Дзюба мог сыграть за «Волгу» против «Зенита»
«Спартак» — «Локомотив»: команды обменялись голами в матче FONBET Кубка России
Аленичев: «Дзюба был в «Спартаке». Он хочет огорчить свой бывший клуб»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Спартак» — «Локомотив»: команды обменялись голами в матче FONBET Кубка России

Дзюба мог сыграть за «Волгу» против «Зенита»