Ульяновская «Волга» одержала победу над «Ладой» в Кубке России

Ульяновская «Волга» в гостевом матче обыграла «Ладу» из Тольятти в рамках второго раунда Пути регионов FONBET Кубка России — 2:0.

Голы забили Валентин Солодаренко и Дмитрий Каменщиков.

В следующем раунде турнира «Волга» сыграет с победителем встречи «Динамо» (Киров) — «Сокол» (Казань).

В параллельной встрече «Сибирь» одержала волевую победу над «Темпом» со счетом 4:3.

В третьем раунде Пути регионов новосибирцы встретятся с сильнейшим в паре «Динамо» (Владивосток) — «Иркутск» (Иркутск).