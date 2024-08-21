Ульяновская «Волга» одержала победу над «Ладой» в Кубке России

Сегодня, 16:51
Ульяновская «Волга» в гостевом матче обыграла «Ладу» из Тольятти в рамках второго раунда Пути регионов FONBET Кубка России — 2:0.
Голы забили Валентин Солодаренко и Дмитрий Каменщиков.
В следующем раунде турнира «Волга» сыграет с победителем встречи «Динамо» (Киров) — «Сокол» (Казань).
В параллельной встрече «Сибирь» одержала волевую победу над «Темпом» со счетом 4:3.
В третьем раунде Пути регионов новосибирцы встретятся с сильнейшим в паре «Динамо» (Владивосток) — «Иркутск» (Иркутск).