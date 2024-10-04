Лаксальт объяснил, почему «Динамо» не смогло победить «Спартак»

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт прокомментировал поражение от «Спартака» (2:3) в матче группового турнира пути РПЛ FONBET Кубке России.

«Мы упустили свою игру. Мы должны были закрыться и играть более оборонительно. В этом случае мы не пропустили бы мячи во втором тайме. На мой взгляд, нам надо продолжать работать над своей игрой. Нужно уметь выигрывать такие матчи. Это дерби. И нам не хватило этого умения. В последнем туре чемпионата мы играли с махачкалинским «Динамо», там нам удалось засушить игру, чтобы удержать нужный счет. А на этот раз не получилось этого сделать. Но в дерби очень важно уметь играть на результат», — приводит слова Лаксальта «Евро-Футбол.Ру».

«Динамо» с 8 очками в 5 матчах занимает второе место в турнирной таблице группы А.