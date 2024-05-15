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Судейство

Сегодня, 10:15

Лапочкин объяснил, почему Безбородов не назначил пенальти в ворота «Балтики» после падения Зобнина

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший судья ФИФА Сергей Лапочкин в комментарии для «СЭ» поддержал решение арбитра Владислава Безбородова не назначать пенальти во втором тайме матча финала Пути регионов FONBET Кубка России между «Балтикой» и «Спартаком» (1:0).

На 76-й минуте встречи полузащитник красно-белых Роман Зобнин упал в штрафной площади калининградцев после контакта с защитником соперников Кевином Андраде.

«Это не пенальти, легкий контакт вскользь, нет акцентированного действия. Правильно, что арбитр продолжил игру, а ВАР не стал вмешиваться», — сказал Лапочкин «СЭ».

«Спартак» вылетел из Кубка России. «Балтика» вышла в суперфинал турнира. Там клуб из Калининграда сыграет с победителем финала Пути РПЛ «Зенит» — ЦСКА.

Суперфинал Кубка России пройдет в Москве на стадионе «Лужники». Игра состоится 2 июня.

Роман Зобнин
Футбол
Кубок России
ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
Владислав Безбородов
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