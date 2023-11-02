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Сегодня, 12:24

Лапочкин прокомментировал отмену гола в матче FONBET Кубка России «Спартак» — «Краснодар»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин прокомментировал отмену гола в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России «Спартак» — «Краснодар» (2:3).

«Правила есть правила. По той видеокартинке сложно утверждать, было второе касание или нет. Скорее было, чем не было. И поэтому в правилах четко написано, что игрок, выполняющий удар, совершая второе касание, должен быть наказан свободным ударом. Поэтому тут нет предмета дискуссии. Вопрос, было ли это касание? Кажется, да. Но, опять же, утверждать по телекартинке мне сложно. У арбитров, которые были в VAR центре на этой игре, есть все инструменты, они могут увеличить, приблизить, посмотреть по ротации мяча. У меня абсолютно нет повода не доверять арбитрам, которые приняли это решение. Я считаю, что все правильно», — приводит слова Лапочкина Metaratings.ru.

Во втором тайме Соболев заработал второй пенальти и реализовал его. Однако гол был отменен из-за двойного касания у форварда в момент исполнения одиннадцатиметрового. Главный арбитр матча Евгений Буланов принял решение после подсказки ВАР Павла Шадыханова.

«Спартак» с 12 очками вышел в плей-офф Пути РПЛ Кубка России с первого места в группе D. У «Краснодара» — 11 очков и второе место. У «Динамо», которое занимает третье место, 8 очков и матч в запасе. Бело-голубые сыграют дома с «Пари НН» 2 ноября.

Источник: https://metaratings.ru/news/lapochkin-ob-otmene-gola-soboleva-net-povoda-ne-doveryat-arbitram-schitayu-chto-vsyo-pravilno-301304/
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