Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь / результаты
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 16:03

Ларин: «Может, в Кубок России стоит не 2-3 медийные команды, а 4-5 допустить?»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин ответил на вопрос, чем он занимается после выхода на свободу.

«Я пока наблюдаю, что происходит у нас в профессиональном, детско-юношеском и медийном футболе. Пока я сторонний наблюдатель», — приводит Metaratings.ru.

Также специалист поделился мнением о развитии медийного и профессионального футбола в России.

«Медийный футбол не самый плохой пример, как существовать командам за счет привлеченных денег и без государственной поддержки. В этом плане — это перспективное направление, которое могли бы взять на вооружение клубы, как минимум, второй лиги. Может быть, в Кубок России стоит не 2-3 медийные команды, а 4-5 допустить? В прошлом сезоне играло два медиаклуба, в этом году вроде будет три, может, в следующем году стоит четвертую команду добавить? Я был бы не против», — добавил он.

Осенью 2022 года Ларина признали виновным в мошенничестве и приговорили к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. 24 мая Мосгорсуд принял апелляцию защиты на переквалификацию статьи и заменил приговор на условный.

Источник: https://metaratings.ru/news/eks-direktor-chertanovo-larin-mozhet-byt-v-kubok-rossii-stoit-ne-2-3-mediinye-komandy-a-4-5-dopustit-260443/
Футбол
Кубок России
Николай Ларин
1
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Чемпион России по бегу Александр Хютте получил два года колонии за избиение соседа
Промес приговорен к тюремному сроку в Нидерландах: выдаст ли его Россия? Объясняет адвокат
Людям до 35 лет компенсируют половину аренды жилья
Создатель первой термоядерной бомбы покончил с собой в Москве
МО сообщило о продолжении наступательных действий ВСУ по нескольким направлениям
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — ЦСКА: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Федотов ответил, не обидно ли ему за Галицкого по результатам финала Кубка России