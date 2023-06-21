Ларин: «Может, в Кубок России стоит не 2-3 медийные команды, а 4-5 допустить?»

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин ответил на вопрос, чем он занимается после выхода на свободу.

«Я пока наблюдаю, что происходит у нас в профессиональном, детско-юношеском и медийном футболе. Пока я сторонний наблюдатель», — приводит Metaratings.ru.

Также специалист поделился мнением о развитии медийного и профессионального футбола в России.

«Медийный футбол не самый плохой пример, как существовать командам за счет привлеченных денег и без государственной поддержки. В этом плане — это перспективное направление, которое могли бы взять на вооружение клубы, как минимум, второй лиги. Может быть, в Кубок России стоит не 2-3 медийные команды, а 4-5 допустить? В прошлом сезоне играло два медиаклуба, в этом году вроде будет три, может, в следующем году стоит четвертую команду добавить? Я был бы не против», — добавил он.

Осенью 2022 года Ларина признали виновным в мошенничестве и приговорили к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. 24 мая Мосгорсуд принял апелляцию защиты на переквалификацию статьи и заменил приговор на условный.