Латыпов: «ЦСКА и «Крылья Советов» — мои любимые команды»

Трехкратный олимпийский призер по биатлону Эдуард Латыпов поделился ожиданиями от матча FONBET Кубка России, где сыграют ЦСКА и «Крылья Советов».

«Болею за «Крылья Советов», это самарская команда, откуда я сам. Также болею за ЦСКА. За обе команды одинаково болею. Буду смотреть этот матч и болеть за красивый футбол. Не знаю, кому больше нужен кубок, но я стараюсь болеть непредвзято, а именно смотреть хороший футбол, чтобы было интересно. Играют две мои любимые команды, не буду отдавать никому предпочтения, только за хороший футбол», — приводит слова Латыпова Metaratings.ru.

ЦСКА и «Крылья» начнут ответный матч полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России 5 апреля в 19:30 мск.