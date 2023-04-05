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Кубок России

Сегодня, 12:58

Латыпов: «ЦСКА и «Крылья Советов» — мои любимые команды»

Виталий Косик
Корреспондент
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Трехкратный олимпийский призер по биатлону Эдуард Латыпов поделился ожиданиями от матча FONBET Кубка России, где сыграют ЦСКА и «Крылья Советов».

«Болею за «Крылья Советов», это самарская команда, откуда я сам. Также болею за ЦСКА. За обе команды одинаково болею. Буду смотреть этот матч и болеть за красивый футбол. Не знаю, кому больше нужен кубок, но я стараюсь болеть непредвзято, а именно смотреть хороший футбол, чтобы было интересно. Играют две мои любимые команды, не буду отдавать никому предпочтения, только за хороший футбол», — приводит слова Латыпова Metaratings.ru.

ЦСКА и «Крылья» начнут ответный матч полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России 5 апреля в 19:30 мск.

Источник: https://metaratings.ru/news/biatlonist-latypov-cska-i-krylya-sovetov-moi-lyubimye-komandy-240867/
Биатлон
Футбол
Кубок России
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
Эдуард Латыпов
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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