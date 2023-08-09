Ледяхов: «Промес в очередной раз подтвердил, что он лидер «Спартака»

Тренер «Алании» Игорь Ледяхов поделился впечатлениями от матча 2-го тура группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России между «Спартаком» и «Пари НН» (5:4).

«Очень смотрибельная игра для зрителей, футбол получился на загляденье. Получилось так, что обе команды показали открытый футбол. Настоящая кубковая, непредсказуемая игра. На протяжении всех 90 минут матч держал в напряжении. Думаю, зрителям очень понравилось», — приводит «РБ Спорт» слова Ледяхова.

Также он отметил, что нападающий «Спартака» Квинси Промес в очередной раз доказал, что он главный футболист красно-белых.

«Квинси доказывает это на протяжении долгого времени. Мы все знаем его возможности. Промес находится в великолепной форме. Он в очередной раз подтвердил, что является лидером. После того как Малком ушел из «Зенита», Промес по праву занимает первое место среди легионеров РПЛ», — добавил специалист.

Гол Промеса принес победу «Спартаку» в этой встрече. На данный момент московский клуб с 6 очками возглавляет группу D Кубка России, «Пари НН» расположился на второй строчке (2 очка). В третьем туре красно-белые сыграют с «Динамо», а клуб из Нижнего Новгорода — с «Краснодаром».